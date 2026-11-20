Rinnovo McTominay, dall'Inghilterra: strada in salita, proposto il ritorno al Man United

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Oggi alle 16:40 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Le trattative per il rinnovo di McTominay col Napoli non decollano. Gli intermediari sondano un ritorno in Premier League: informato anche il Manchester United.