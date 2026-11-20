Rinnovo McTominay, dall'Inghilterra: strada in salita, proposto il ritorno al Man United
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Le trattative per il rinnovo di McTominay col Napoli non decollano. Gli intermediari sondano un ritorno in Premier League: informato anche il Manchester United.
Il futuro di Scott McTominay potrebbe riservare sorprese nel 2027. Il centrocampista scozzese, legato al Napoli da un contratto fino al giugno del 2028, non ha ancora trovato l'accordo con la società partenopea per il prolungamento. Nonostante la volontà del club azzurro di blindare uno dei suoi giocatori più rappresentativi, le parti restano distanti e gli intermediari avrebbero già iniziato a sondare possibili alternative, tra cui un ritorno in Premier League.
McTominay proposto al Manchester United: la posizione dei Red DevilsSecondo quanto riferito dal portale britannico TEAMtalk, il Manchester United sarebbe stato informato della potenziale disponibilità del suo ex centrocampista e non avrebbe scartato l'ipotesi di riportarlo a Old Trafford. I Red Devils si preparano a rinnovare profondamente l'organico a disposizione di Mauricio Pochettino, soprattutto in mediana, complice anche l'incertezza sul futuro di Bruno Fernandes. La conoscenza dell'ambiente, l'esperienza in Premier League e la crescita esponenziale registrata a Napoli renderebbero McTominay un profilo particolarmente interessante agli occhi del club inglese.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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