Tuttonapoli Calciomercato Napoli, colpo tra i pali? Chi è Morisco, il 2004 che può arrivare a zero

Calciomercato Napoli, occhi su Pedro Morisco: il portiere brasiliano classe 2004 del Coritiba ha il contratto in scadenza nel 2027.

Il Napoli guarda al Brasile per rinforzare la porta in prospettiva futura. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna c’è Pedro Morisco, estremo difensore classe 2004 del Coritiba, alto 1,91 metri e considerato uno dei giovani più interessanti del panorama brasiliano. Il portiere ha attirato anche l’attenzione di Carlo Ancelotti, che lo ha convocato nella Seleção e gli ha concesso il debutto nell’amichevole vinta 4-0 contro l’India nell’ottobre 2026. Nell’ultima stagione ha collezionato 22 presenze, subendo 30 reti, dopo aver superato un problema alla spalla che lo aveva tenuto lontano dal campo per una parte del campionato. Cresciuto nel settore giovanile del Coritiba, con cui ha conquistato la Série B nel 2025, Morisco è finito nel mirino di diversi club, tra cui Flamengo, Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino in Brasile. In Europa, invece, oltre al Napoli, sono interessate anche Juventus e Atalanta, con altre società spagnole, inglesi e tedesche sulle sue tracce.

Morisco, contratto e concorrenza: il Napoli studia l'occasione a parametro zero

La situazione contrattuale potrebbe favorire gli azzurri. L’accordo con il Coritiba scade a dicembre 2027 e l’entourage del portiere avrebbe già comunicato alla società brasiliana la volontà di non rinnovare. Da luglio 2027, quindi, il classe 2004 potrà firmare un precontratto con un altro club in vista della scadenza, con la possibilità di trasferirsi a parametro zero. L’operazione, tuttavia, presenta alcune complicazioni: il cartellino è diviso tra il Coritiba, che detiene il 70%, e il Trieste Futebol Clube, proprietario del restante 30%. Inoltre, il club brasiliano ha alzato le proprie richieste, respingendo offerte comprese tra 7,5 e 9 milioni di euro e puntando a superare il record di cessione stabilito nel 2022 con Igor Paixão, trasferito al Feyenoord per 8 milioni più il 20% sulla futura rivendita. Il Napoli resta dunque alla finestra per un portiere di prospettiva, con la possibilità di anticipare la concorrenza e assicurarsi un talento già entrato nel giro della nazionale brasiliana.