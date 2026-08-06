Gatti-Napoli, da Torino: pista tiepida, ma il difensore resta in uscita dalla Juventus

vedi letture

Il quotidiano fa il punto sul futuro del difensore della Juventus Federico Gatti: il Napoli resta interessati, ma senza affondare il colpo.

Il Napoli continua a monitorare la situazione di Federico Gatti, ma senza accelerare. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il difensore della Juventus resta tra i giocatori in uscita dal club bianconero, anche se al momento l'interesse degli azzurri viene definito ancora "tiepido". La Juventus valuta il cartellino del centrale circa 20 milioni di euro, mentre il giocatore non rientrerebbe pienamente nel nuovo progetto tecnico.

La Juve insiste per Lucumí: Miretti e Cabal nella trattativa

Sempre secondo Tuttosport, la priorità della Juventus è ora quella di rinforzare il reparto arretrato con Jhon Lucumí del Bologna. Per cercare di abbassare la richiesta di circa 25 milioni di euro avanzata dal direttore sportivo rossoblù Giovanni Sartori, il dg bianconero Frederic Massara starebbe valutando l'inserimento di Fabio Miretti e Juan Cabal come contropartite tecniche. Un'operazione che, se dovesse andare in porto, potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro di Gatti, destinato a restare sul mercato.