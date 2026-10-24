Retroscena Malen: il Napoli ci provò prima della Roma, ecco perché l'affare saltò

Malen poteva diventare un giocatore del Napoli: gli azzurri lo avevano seguito a gennaio, prima del successivo trasferimento dell'olandese alla Roma.

Oggi saranno avversari al Maradona, ma Rasmus Hojlund e Donyell Malen avrebbero potuto ritrovarsi insieme con la maglia del Napoli. A svelare il retroscena è Il Mattino: lo scorso gennaio il club azzurro aveva messo nel mirino l'attaccante olandese, in una fase in cui Lorenzo Lucca era stato ceduto in prestito e la società aveva ormai compreso che l'esperienza di Romelu Lukaku sotto il Vesuvio sarebbe arrivata al capolinea. L'interesse per Malen, però, non si è poi trasformato in un'operazione concreta.

Malen-Napoli, i conti frenarono l'operazione: poi l'affare con la Roma

A frenare il Napoli furono anche le limitazioni sul mercato con cui il club dovette fare i conti durante la sessione invernale. La Roma ha successivamente colto l'occasione, assicurandosi Malen attraverso un prestito oneroso da 2 milioni di euro e un riscatto da altri 25 milioni. Oggi l'olandese è il miglior realizzatore del campionato e rappresenta uno dei principali pericoli per la squadra di Allegri. Dall'altra parte ci sarà Hojlund, attaccante dal grande potenziale che finora non è riuscito a mostrare la stessa incisività di Malen all'interno dell'area di rigore.