Varela nel mirino del Napoli! Ma c'è la concorrenza di un top club inglese

Il Napoli segue Varela del Monza, ma deve fare i conti con la concorrenza dell'Arsenal. Possibile scambio Lucca-Davis, resta in bilico Lang

Il Napoli guarda anche al reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. Tra i profili finiti nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna figura Gustavo Varela, attaccante del Monza protagonista di un avvio di stagione straordinario. A riferirlo è Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, che nel suo editoriale fa il punto anche sul futuro di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Per il centravanti italiano, in particolare, potrebbe prendere corpo l'ipotesi di una nuova partenza in prestito, con Keinan Davis dell'Udinese tra i possibili sostituti.

Varela piace al Napoli: concorrenza dell'Arsenal e ostacolo Monza

Il centravanti del Monza è uno dei nomi più interessanti emersi in questo avvio di stagione. Acquistato in estate dal Benfica per 2,5 milioni di euro, Varela ha già realizzato nove gol in otto partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia, attirando l'attenzione di numerose società. Tra queste c'è anche l'Arsenal, che avrebbe cominciato a muoversi per il giovane attaccante. Il Napoli segue con interesse la situazione, consapevole però delle difficoltà di convincere il Monza a privarsene già nella finestra invernale.

Dal punto di vista contrattuale, il Benfica non dispone di una clausola di riacquisto, ma si è riservato la possibilità di pareggiare un'eventuale offerta per il calciatore. Il club portoghese avrebbe inoltre diritto al 20% della plusvalenza derivante da una futura rivendita. Condizioni che rendono particolarmente interessante l'operazione sotto il profilo del mercato, mentre il Monza può contare su un giocatore il cui valore è cresciuto sensibilmente nel giro di pochi mesi.

Lucca-Davis, possibile scambio con l'Udinese. E Lang resta in bilico

Le valutazioni del Napoli riguardano anche Lorenzo Lucca. L'attaccante potrebbe lasciare nuovamente gli azzurri a gennaio, eventualmente attraverso un'altra operazione temporanea. Tra le ipotesi considerate figura uno scambio con Keinan Davis dell'Udinese, favorito anche dai buoni rapporti tra le due società. Ceccarini precisa tuttavia che si tratta ancora di una suggestione: non ci sono stati sviluppi concreti e l'argomento deve essere approfondito.

Resta inoltre da definire il futuro di Noa Lang. Il Napoli aveva già valutato una sua cessione durante l'estate, senza però ricevere offerte considerate adeguate. L'esterno olandese continua a essere seguito da Ajax e PSV Eindhoven, club che potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane. La dirigenza azzurra si prepara dunque a valutare diverse situazioni nel reparto avanzato, con possibili movimenti sia in entrata sia in uscita.