Rinnovo McTominay, c'è fiducia! Si lavora a un quadriennale: i dettagli

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay: trattativa in corso per prolungare il contratto dello scozzese fino al 2030 con relativo adeguamento dell'ingaggio.

Il Napoli e Scott McTominay potrebbero presto prolungare il loro rapporto. Il centrocampista scozzese ha già manifestato la volontà di continuare la propria esperienza in azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a premiarlo con un nuovo contratto. L'intesa sull'ingaggio deve ancora essere raggiunta, ma i contatti proseguono. A fare il punto è Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Lo scozzese è assolutamente centrale nel progetto azzurro e dopo una fase di leggero stallo la trattativa sta andando avanti con fiducia e moderato ottimismo".

McTominay, il Napoli vuole prolungare il contratto fino al 2030

L'attuale accordo tra McTominay e il Napoli è valido fino al 2028, ma l'obiettivo del club è quello di estendere ulteriormente la scadenza e riconoscere al centrocampista un adeguamento economico. Ceccarini spiega: "L'intesa attuale è fino al 2028, il Napoli è convinto di trovare l'accordo (anche se ci vorrà ancora un po' di tempo) per allungare fino al 2030 con adeguamento". La volontà delle parti appare dunque quella di proseguire insieme, anche se servirà ancora tempo per arrivare alla definitiva fumata bianca.