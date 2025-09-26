Retroscena Rabiot: ci pensava anche il Napoli prima del colpo di scena

Adrien Rabiot è del Milan uno dei giocatori di maggior talento e sarà per domenica uno dei pericoli principali per il Napoli. Tmw racconta un retroscena di mercato. Il giocatore piaceva molto al Napoli in estate e il club azzurro ci aveva pensato, salvo poi fare altre scelte per motivi legati a episodi che si sono rivelati decisivi.

"Il club partenopeo tra fine luglio e i primi di agosto aveva nel vice Anguissa una delle sue priorità di mercato e aveva nella sua short list anche il nome di Adrien Rabiot. Succede poi che Romelu Lukaku si fa male e il club partenopeo dirotta sull'attaccante - su Rasmus Hojlund - il suo investimento. Soldi che sono stati sottratti al rafforzamento di una linea mediana che non ha troppo alle spalle dei fab four, che da agosto può contare di nuovo su quell'Elmas preso soprattutto perché era possibile acquistarlo a titolo temporaneo. Rabiot invece dopo la sosta di settembre ha subito iniziato a fare la differenza con la maglia del Milan, proprio come fece McTominay con quella del Napoli un anno fa".