Retroscena Scalvini: Napoli forte su di lui, ma richiesta Atalanta era choc

Giorgio Scalvini, due estati fa, era stato oggetto di una mini asta. Lo riporta Tmw parlando della crescita del centrale dell'Atalanta che ora si è ritrovato dopo essersi ristabilito fisicamente: "Perché l'Inter aveva chiesto informazioni, respinte con perdite. Il Napoli anche, ma senza la possibilità di arrivare a cifre intorno ai 50 milioni. Il Paris Saint Germain aveva offerto 35 milioni più bonus, ma con una risposta laconica. "No". Come a dire che ne servivano parecchi di più e non c'era la base d'asta giusta. Una Europa League e un infortunio di un anno dopo, Scalvini non ha ancora ventidue anni ed è uno dei migliori giovani d'Europa.

Questa è la stagione della consacrazione. Ha fatto fatica nelle prime due di campionato, domenica ha aperto le danze contro il Lecce, risolvendo una pratica che poteva sembrare più complicata di quello che poi è stata. Impossibile pensare che non arriveranno proposte indecenti la prossima estate, qualora dovesse giocare tutte le gare senza problemi".