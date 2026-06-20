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Allegri-Napoli, ci siamo! Sky: tra lunedì e martedì la risoluzione con il Milan

Allegri-Napoli, ci siamo! Sky: tra lunedì e martedì la risoluzione con il MilanTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:40Calciomercato Napoli
di Davide Baratto
Calciomercato Napoli, sempre più vicino l'arrivo di Massimiliano Allegri: tra pochi giorni avrà la documentazione necessaria per risolvere con il Milan

La prossima settimana potrebbe segnare la svolta definitiva per l'arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, tra lunedì 22 giugno e martedì 23 l'allenatore livornese dovrebbe ricevere la documentazione necessaria per chiudere formalmente il proprio rapporto con il Milan, l'ultimo passaggio rimasto prima di potersi legare agli azzurri.

L'accordo è già pronto: il Napoli farà un contratto triennale per Allegri

Non appena sarà sciolto il vincolo con i rossoneri, la strada verso il club di Aurelio De Laurentiis sarà completamente spianata. L'ufficializzazione di Max Allegri sarà solo una formalità: l'intesa tra le parti è già stata trovata da diverse settimane sulla base di un contratto di tre anni a circa 5 milioni di euro di ingaggio a stagione. Segno della volontà di di costruire un progetto duraturo dopo l'addio di Antonio Conte. Al Napoli non resta che attendere il via libera definitivo sulla rescissione con il Milan per poter formalizzare l'arrivo del suo nuovo allenatore.