Napoli su Tiago Gabriel del Lecce? La risposta di Corvino è chiara

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, è stato intervistato dall'edizione odierna de II Mattino in vista della prossima giornata di campionato con la sfida di sabato al Maradona. Partita speciale per l'ex di turno, Conte, salentino doc. Corvino di lui dice: "Considerando l'infinita serie di infortuni ed episodi sfortunati, questo terzo posto vale lo scudetto. E, da uomo del Sud, vincere qui è più difficile che altrove".

Per Corvino poi arriva il tempo di proiettarsi a Napoli-Lecce: "Una corazzata contro un cacciatorpediniere. Se penso che lo scorso anno con 31 punti era salvezza e questo con 27 è ancora lontanissima, mi vengono i brividi". II regalo di Conte a De Laurentiis potrebbe essere Tiago Gabriel del Lecce? Su questo taglia corto Corvino: "Presto per dirlo. Pensiamo al presente, non al futuro".