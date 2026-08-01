Podcast Rinnovo McTominay, volontà reciproca! Infondate le voci sul Real di Mourinho

vedi letture

Venerato: Napoli già competitivo, presto il rinnovo di McTominay.

Il Napoli ha già costruito gran parte della squadra che dovrà affrontare la prossima stagione e gli ultimi movimenti serviranno soprattutto a completare la rosa. È il pensiero dell'esperto di mercato Rai Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, che ha sottolineato come Aurelio De Laurentiis abbia già investito sui giocatori destinati a fare la differenza. Il giornalista si è soffermato anche sulla situazione di Scott McTominay, escludendo le voci provenienti dalla Spagna su un presunto interesse del Real Madrid e ribadendo l'ottimo rapporto tra il centrocampista scozzese e il club azzurro.

Venerato: "McTominay rinnoverà, ora servono tre innesti"

"De Laurentiis è un pragmatico. Credo che il grosso il Napoli lo abbia già fatto in questi due anni. I giocatori che fanno la differenza ci sono già. Il Napoli farà la differenza con i gol di Hojlund, con le giocate di Anguissa, con De Bruyne, con il confermatissimo Lobotka e con McTominay, che sicuramente rinnoverà. Ci vuole il tempo che ci vuole, perché non parliamo di bruscolini, ma la strada indicata è quella e mi sembra che la volontà sia reciproca.

McTominay, niente di concreto sul Real Madrid

Personalmente non mi sono mai arrivate notizie fondate di Mourinho o del Real Madrid su McTominay. Sono cose uscite in Spagna, ma conosco bene quella realtà e so che certe emittenti ogni giorno danno un nome diverso al Real Madrid. Di affondi ufficiali per McTominay io ho letto solo i sogni dei giornali di Madrid. So invece che il Napoli ha sempre avuto un ottimo rapporto con il giocatore e con il suo entourage e che questo rapporto continua. L'arrivo di Allegri ha dato una mano, perché è un allenatore conosciuto in Europa, ha fatto due finali di Champions e conferma le ambizioni della società. Credo che sarà un mercato di assestamento. Il grosso è già stato fatto. Si interverrà nei ruoli scoperti: il vice Di Lorenzo, l'erede temporaneo di Buongiorno, che poi si giocherà il posto con Buongiorno e Rrahmani, e un portiere".