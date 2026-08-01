Podcast Gatti resta la priorità, Rai: ecco i dubbi del Napoli su Gabriel e Badiashile

vedi letture

Venerato: Gatti è il primo obiettivo del Napoli, Thiago Gabriel e Badiashile restano alternative.

Il Napoli continua a valutare diversi profili per rinforzare il reparto arretrato, ma nella lista della dirigenza azzurra Federico Gatti resta il nome in cima alle preferenze. A confermarlo è l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, secondo cui anche Thiago Gabriel piace molto al club partenopeo, ma la valutazione del Lecce viene considerata eccessiva. Più complessa, invece, la pista che porta a Benoît Badiashile, soprattutto per la formula richiesta dal Chelsea e per alcuni dubbi legati alle condizioni fisiche del difensore francese.

Venerato: "Gatti vuole Allegri se non sarà titolare alla Juventus"

"Thiago Gabriel è un altro giocatore che piace molto, molto. Dopo Gatti è quello che convince di più, perché ha già fatto bene in Italia. Però se il Lecce spara 30 milioni non ci siamo. Poi c'è Badiashile del Chelsea. Dall'Inghilterra mi dicono che il Chelsea vorrebbe cederlo in prestito con obbligo e non con diritto. Il Napoli, al di là dell'obbligo, che potrebbe anche essere leggero, non vorrebbe impegnarsi troppo perché ci sono alcuni dubbi di natura fisica. Il ragazzo ha avuto qualche problema e forse si spiegano anche così le accelerate su Gatti. Il giocatore è stato chiaro con la Juventus: se non rientra tra i titolari di Spalletti ed è considerato una semplice alternativa, preferirebbe ricongiungersi con il maestro Allegri e con l'amico Manna."