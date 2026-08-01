Podcast Vicario piace al Napoli, Rai: aspetta la chiamata, al Tottenham proposto uno scambio

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Venerato: Vicario resta il preferito del Napoli, ma tutto dipende dalla cessione di Milinkovic-Savic.

Il Napoli continua a monitorare con attenzione il mercato dei portieri e Guglielmo Vicario resta uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza azzurra. A confermarlo è l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, che ha ribadito come tra il portiere del Tottenham e il direttore sportivo Giovanni Manna ci sia già stato un contatto nei mesi scorsi. Prima di affondare il colpo, però, il club dovrà definire l'uscita di Vanja Milinkovic-Savic, operazione ritenuta indispensabile per poter aprire una trattativa con gli Spurs.

Venerato: "Vicario aspetta il Napoli, ma occhio anche alla Juventus"

"C'è un grande gradimento del Napoli per Vicario. Che Vicario abbia avuto un colloquio con Manna quando era in vacanza a Capri è cosa nota. Entrambi hanno espresso una reciproca volontà di lavorare insieme in futuro, ma è tutto ancora da valutare perché il Napoli, finché non vende Milinkovic-Savic, non può andare a bussare alla porta del Tottenham.

Vicario è in uscita. C'è anche la Juventus che ha come primo obiettivo Suzuki, ma se la Juve dovesse mollare Suzuki potrebbe chiudere per Vicario e allora il Napoli dovrebbe cambiare obiettivo. Vicario piace molto al Napoli e aspetta soltanto una chiamata, ma quella chiamata oggi il Napoli non può farla finché c'è Milinkovic-Savic.

So che si è parlato anche di un possibile scambio tra Vicario e Milinkovic-Savic, ma ad oggi non mi arrivano riscontri né positivi né negativi. È una porta aperta, lasciamola aperta. Il mercato è aperto, si chiude alle 20 del primo settembre. Siamo ancora al primo agosto, manca un mese: c'è ancora tanto da dire e, fortunatamente, anche tanto da raccontare."