Podcast Scambio per Gatti, Rai: proposto Lucca, la reazione della Juventus

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Venerato esclude Olivera dalla Juventus: "L'unica pista concreta è quella che porta a Gatti".

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sui possibili intrecci di mercato tra Napoli e Juventus. Secondo il giornalista, gli azzurri non avrebbero intenzione di privarsi di Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa, entrambi molto apprezzati da Luciano Spalletti, mentre anche la pista che porterebbe Mathías Olivera in bianconero non troverebbe riscontri concreti. Più probabile, invece, che eventuali rapporti tra i due club possano riguardare esclusivamente Federico Gatti.

"Qualche procuratore può aver proposto Lucca alla Juve"

"Esclusi Lobotka e Anguissa, che sono pupilli di Spalletti e che il Napoli non venderà, si è vagheggiato il nome di Olivera perché Spalletti lo conosce, ma al momento non mi sembra che il Napoli stia ragionando su quest'ottica. È probabile invece, anche se il Napoli smentirà mille volte, che magari non il Napoli ma qualche procuratore abbia proposto Lucca alla Juventus, visto che dopo Kolo Muani deve prendere una punta fisica. Spalletti lo ha detto chiaramente ieri in sala stampa dopo l'amichevole. Visti i problemi della Juve nel muoversi su Pellegrino e Zirkzee, qualcuno può aver detto: 'Perché non prendete Lucca?'. Però mi sembra che la Juventus non abbia fatto salti di gioia. La mia idea è che, se si farà un'operazione tra Napoli e Juve, sarà con Gatti e basta. Più che Olivera, la Juventus sta provando a prendere Lucumí, che ha già rifiutato un club di Premier League perché ha detto sì alla Juve, ma ovviamente non aspetterà all'infinito."