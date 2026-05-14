Schira: "ADL sta pianificando permanenza Conte. Attesa per il summit decisivo"

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Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X, il Napoli starebbe pianificando un tentativo concreto per trattenere Antonio Conte anche nelle prossime stagioni. Il club azzurro considera infatti l'attuale allenatore il punto centrale del nuovo progetto tecnico e avrebbe intenzione di proseguire insieme dopo i segnali positivi arrivati negli ultimi mesi.

Schira ha spiegato che sarebbe già previsto un incontro entro la fine di maggio tra Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere il futuro e definire le strategie sportive della società. L’allenatore è attualmente legato al Napoli da un contratto valido fino al 2027, con uno stipendio da circa 8 milioni di euro a stagione. Il summit sarà decisivo per capire se entrambe le parti vorranno continuare insieme e costruire un progetto ambizioso in vista della prossima stagione.