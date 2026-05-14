Zeballos torna nel mirino? Può essere l'alternativa a Neres: la cifra per chiudere

Zeballos torna nel mirino? Può essere l'alternativa a Neres: la cifra per chiudere
Oggi alle 14:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

A volte ritornano. Il Napoli non ha mai smesso di pensare all'argentino Zeballos, attaccante esterno del Boca Juniors che, secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, potrebbe diventare l'erede di Neres o comunque una sua valida alternativa nella prossima stagione: “Nella testa dei dirigenti azzurri potrebbe essere una validissima alternativa a David Neres. Nato e cresciuto nel Boca, Zeballos ha un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre. Una situazione che permetterebbe a qualsiasi club di acquistarlo per una cifra favorevole, circa 7-8 milioni di euro.

Il Boca non può tirare troppo la corda per non perderlo a zero tra sette mesi. E il Napoli fiuta il colpo”.