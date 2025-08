Siviglia, Juanlu vicino all’addio? È l’unico a restare in panchina nel test a Marsiglia

Juanlu Sánchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia, è stato l’unico giocatore dell’undici titolare a non entrare in campo durante l’amichevole contro il Marsiglia disputata questa sera in Francia. Nonostante fosse in distinta e tra i convocati per la partita, è stato l’unico a non essere impiegato ‒ una situazione molto probabilmente legata alle questioni di calciomercato.

Juanlu è al centro di un duello di mercato tra Napoli e Wolverhampton. Il Siviglia, per ora, attende la cifra richiesta e ignora altre soluzioni alternative; il Napoli frena su alcuni dettagli economici. L’esclusione dal match contro il Marsiglia sembra legata proprio a questo contesto: una fase di negoziazione che non consente eventuali rischi in campo.