Sky, Marchetti: “Il ritorno di Osimhen è impossibile! Sul futuro di Conte…”

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte: "Osimhen ha uno stipendio a due cifre, ritengo sia difficile possa rimanere a Napoli, anche perché considera chiusa la sua avventura in azzurro, cosa per la quale si è trasferito in Turchia in estate, decisione alla quale neanche Conte ha potuto opporsi.

Il futuro di Conte bisogna chiederlo a lui e, quando gli è stato chiesto, non è stato netto. Non credo ci saranno fratture con il Napoli, a fine stagione si farà il punto sulle prospettive del Napoli ma se quello che si è detto a giugno scorso rimane la base su cui fondare il futuro si proseguirà insieme. Non vedo perché non si dovrebbe continuare così visto che la cosa sta portando i suoi frutti.

Il Napoli è riuscito a fare di necessità virtù nel minor tempo possibile, sfruttando giocatori che non avevano trovato spazio. Le scelte fatte dal Napoli sono funzionali perché per motivazioni assolutamente legittime le riserve non avevano trovato troppo minutaggio ma questo non significa che a gennaio non avrebbe potuto esser fatto qualcosa in più soprattutto nel sostituto di Kvara. Infortuni in contemporanea di Neres e Spinazzola ha complicato la situazione, perché tutti abbiamo sempre detto che chiunque fosse arrivato a Napoli avrebbe avuto difficoltà a trovare spazio.

Quote scudetto sono proiezioni, poi conta il campo: oggi diventa difficile dire chi vince tra Napoli ed Inter, solo un punto di distanza, tante variabili come i differenti impegni, la condizione delle due squadre. L'Atalanta ha un calendario molto difficile, aspettiamo le prossime e due con Juve ed Inter per capire se potrà inserirsi nella lotta scudetto. Sesko ottimo giocatore, non so se Manna abbia avviato i contatti ma credo che servirà soprattutto un attaccante esterno”.