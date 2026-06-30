Sorpresa Inter: non solo Khalaili! Repubblica: "Può inserirsi anche per Gila"
Il mercato entra nel vivo e si intensifica la corsa per diversi profili seguiti dai principali club di Serie A. Per la fascia destra dell'Inter continua a guadagnare terreno il nome di Anan Khalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise, che nelle ultime settimane ha attirato l'interesse di diverse società. Tra queste c'è anche il Napoli, che monitora con attenzione la situazione e valuta il giocatore come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Sullo sfondo resta alta la concorrenza, con le prossime settimane che potrebbero rivelarsi decisive per definire il futuro dell'esterno.
Gila e Chalobah al centro degli intrecci di mercato
Un altro nome destinato ad animare il mercato è quello di Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea piace sia all'Inter sia al Como, mentre il club inglese continua a valutarlo intorno ai 30 milioni di euro. Resta inoltre da seguire con attenzione la situazione di Mario Gila. Il centrale spagnolo avrebbe già trovato un'intesa con il Napoli, ma la trattativa con la Lazio non è ancora chiusa e nuovi inserimenti potrebbero cambiare lo scenario. Oltre all'Atalanta e alla Juventus, infatti, anche l'Inter potrebbe decidere di entrare nella corsa al difensore, si legge su Repubblica, alimentando un vero e proprio duello di mercato per uno dei profili più richiesti di questa sessione estiva.
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