Calciomercato Napoli, Manna: "Leoni il mio rimpianto. Sucic? Ho un po' dormito..."

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Le parole del ds del Napoli Giovanni Manna da Rimini all'apertura ufficiale del calciomercato. Retroscena su Leoni e Sucic

Si è aperto ufficialmente il calciomercato al ‘Grand Hotel di Rimini’ organizzato da Adise e Master Group Sport e che ha visto la partecipazione di numerosi direttori sportivi e addetti ai lavori. Il nuovo amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali è stato il padrone di casa. Nelle lussuosa location si è svolta l’edizione di ‘Colpi da Maestro’ condotto da Sky Sport: sul palco anche il ds azzurro Giovanni Manna.

Stamattina il Cds ha riportato le sue dichiarazioni: "Non guardo tanto i dati, mi fido molto delle persone che lavorano con me. Ho avuto la fortuna di entrare in un club importante molto giovane. Fabio Paratici e Federico Cherubini mi hanno insegnato molto, permettendomi di diventare un dirigente importante. Il mio colpo da maestro? McTominay sicuramente è stato un grande acquisto. Su Sucic invece ho un pò dormito. Rimpianto? Per Leoni, prima che andasse al Parma, potevamo fare qualcosa in più".