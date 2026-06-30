Khalaili, frenata Napoli e ora l'Inter avanza! Romano: "Contatti diretti per l'esterno"

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Da diversi giorni l’Inter ha avviato contatti diretti per Anan Khalaili, esterno seguito con attenzione dalla dirigenza nerazzurra, e ora il club è pienamente informato sia sul prezzo del cartellino sia sui costi complessivi dell’operazione, inclusi gli aspetti legati all’ingaggio del giocatore e alle richieste dell’entourage. Lo fa sapere Fabrizio Romano sui suoi canali social. L’interesse rappresenta una soluzione concreta, anche se non esclusiva, che il club sta valutando con attenzione dopo la trattativa per Palestra sfumata nelle scorse settimane.

La situazione di mercato su Khalaili

Nel frattempo, il Napoli da diverse settimane ha già trovato una base d’intesa con Khalaili per quanto riguarda il contratto e le condizioni personali, ma non è ancora riuscito a raggiungere un accordo definitivo con l’Union Saint-Gilloise, proprietaria del cartellino del giocatore, che continua a mantenere una valutazione elevata e condizioni considerate impegnative dalla società azzurra. La situazione resta quindi aperta, con i dialoghi che proseguono e con l’evoluzione della trattativa legata anche alla concorrenza dell’Inter, che valuta il giocatore come alternativa concreta, mentre il Napoli lavora per cercare un’intesa economica con il club belga.