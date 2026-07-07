Calciomercato Napoli, spunta Favasuli: piace l’esterno 2004 del Catanzaro
TuttoNapoli.net
Calciomercato Napoli, spunta l'interesse per Costantino Favasuli del Catanzaro: anche il Cagliari sul terzino classe 2004
Spunta un nuovo nome sul taccuino del Napoli. Il club azzurro ha mostrato interesse per Costantino Favasuli, terzino destro classe 2004 di proprietà del Catanzaro, finito anche nel mirino del Cagliari. La società partenopea valuta il profilo del giovane esterno, considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo.
Favasuli seguito anche da Atalanta e Torino
Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, Atalanta e Torino hanno seguito Favasuli più volte nel corso della scorsa stagione. Sul giocatore, inoltre, la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita, elemento che potrebbe incidere nelle eventuali trattative per il trasferimento del classe 2004.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina LiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
UfficialeComunicato Napoli-Bari: “Esterrefatti! Valore Caprile da perizia qualificata, sereni per rapida archiviazione”
Arturo MinerviniLivePresentazione maglia centenario, ADL: "Ora stadio e centro sportivo altrimenti gap incolmabile! Sul mercato..."
Francesco CarboneTuttonapoliAllegri, le frasi cult: dal 'pesce ratto' al 'musetto davanti', passando per il circo
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeCentenario, la SSCNapoli presenta le iniziative: dall'1 agosto al Corsiero, tutti i dettagli
Davide BarattoManna: “Investito tanto, nuovo tecnico valuterà rosa. Gila? Abbiamo 5 centrali, rosa completa! Su Khalaili…”
Francesco CarboneADL: “Allegri? Senza ufficialità, non se ne può parlare! Due obiettivi per l'anno prossimo. Su Malagò e Rizzetta...”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com