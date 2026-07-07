Calciomercato Napoli, spunta Favasuli: piace l’esterno 2004 del Catanzaro

Calciomercato Napoli, spunta Favasuli: piace l’esterno 2004 del CatanzaroTuttoNapoli.net
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Ieri alle 22:40Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone
Calciomercato Napoli, spunta l'interesse per Costantino Favasuli del Catanzaro: anche il Cagliari sul terzino classe 2004

Spunta un nuovo nome sul taccuino del Napoli. Il club azzurro ha mostrato interesse per Costantino Favasuli, terzino destro classe 2004 di proprietà del Catanzaro, finito anche nel mirino del Cagliari. La società partenopea valuta il profilo del giovane esterno, considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo.

Favasuli seguito anche da Atalanta e Torino

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, Atalanta e Torino hanno seguito Favasuli più volte nel corso della scorsa stagione. Sul giocatore, inoltre, la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita, elemento che potrebbe incidere nelle eventuali trattative per il trasferimento del classe 2004.