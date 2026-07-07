Calciomercato Napoli, Spalletti insiste: vuole Lobotka alla Juve

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La Juventus continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Stanislav Lobotka resta il profilo preferito di Luciano Spalletti

La Juventus continua a valutare diversi profili per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il club bianconero, sotto la supervisione di Luciano Spalletti, starebbe orientando le proprie scelte verso centrocampisti di esperienza, in grado di garantire un impatto immediato. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Stanislav Lobotka, regista del Napoli e della nazionale slovacca, già allenato da Spalletti durante la sua esperienza in Campania.

Lobotka prima scelta, Kessié e Goretzka le alternative

L'operazione per Lobotka, tuttavia, si presenta particolarmente complicata, considerando la scarsa disponibilità del Napoli ad avviare una trattativa con la Juventus per uno dei suoi titolari. Per questo motivo il club bianconero continua a monitorare anche due svincolati di alto profilo: Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe 1996, e Leon Goretzka, nazionale tedesco classe 1995. Entrambe le piste sarebbero al momento in fase di attesa, anche se i due giocatori avrebbero già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi a Torino in vista della prossima stagione.