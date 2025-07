Sterling, il Napoli avanza e supera il Bayer: l'inglese aspetta gli azzurri

Raheem Sterling è il nome nuovo per l'attacco del Napoli. L'esterno inglese, trentenne e con una carriera illustre tra Liverpool, Manchester City, Chelsea e l'ultima deludente parentesi all'Arsenal, è un'idea concreta per rafforzare il reparto offensivo azzurro. La sua situazione al Chelsea è in bilico, con il club londinese che necessita di fare cassa dopo investimenti faraonici e lo ha messo sul mercato, allenandosi a parte.

Il costo del cartellino, fissato a circa 23 milioni di euro, non appare elevato, ma proibitivo è il suo ingaggio da capogiro: 15,6 milioni di euro a stagione. Cifre da top player mondiale, quasi impensabili per le casse partenopee, a meno che non ci sia una riduzione o un contributo da parte del Chelsea.

Come scrive Tmw, nonostante l'interesse del Bayer Leverkusen, il Napoli pare avanti: il direttore sportivo Giovanni Manna ha già avviato i contatti per esplorare la fattibilità di un'operazione che realisticamente - è bene ribadirlo - potrebbe concretizzarsi solo con un prestito secco e una drastica riduzione dello stipendio.