Sterling-Napoli, dall'Inghilterra: "Piace a due club inglesi, può partire subito"

Raheem Sterling torna a essere accostato al Napoli. Lo fanno questa mattina i quotidiani. Il giocatore inglese, anni 31, già in estate era stato sondato dal club azzurro. Alla fine è rimasto al Chelsea ma non gioca perché è fuori rosa e, come scrivono i tabloid, neppure il cambio allenatore cambierà la situazione. Sterling dunque è destinato ad andare via subito oppure a zero tra 18 mesi quando scadrà il suo ricco contratto.

Per ora molti club restano alla finestra. Il giocatore sarebbe anche disposto ad andare via a gennaio. Piace a West Ham e Fulham ma si valuta la formula dell'operazione. Per il Napoli l'idea può essere quella del prestito con parte dell'abbondante ingaggio che resta che dovrebbe, però, essere coperto dal Chelsea, anche per la questione saldo zero.