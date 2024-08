Ultim'ora Ugarte allo United è fatta! McTominay al Napoli e il Psg ora investe per Osimhen?

Tutto fatto per il trasferimento di Manuel Ugarte dal Psg al Manchester United. Affare da 50 milioni più 10 di bonus. Lo scrive sui social il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano. Il suo arrivo libera così McTominay, diretto al Napoli. Non solo. Il Psg, infatti, riceve soldi che potrebbe anche decidere ora di reinvestire per Osimhen. Il nigeriano ha da tempo l'accordo col Psg.