Arsenal, niente conferenza per ritardo volo: traffico aereo in tilt in Gran Bretagna

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L'annullamento della conferenza stampa di Mikel Arteta al Maradona non è stato un caso isolato o un ritardo circoscritto, ma la conseguenza diretta di un vero e proprio tilt dei trasporti aerei nel Regno Unito. Un grave guasto tecnico ai sistemi del NATS (National Air Traffic Services) ha paralizzato per ore lo spazio aereo britannico, costringendo gli operatori a sospendere o contingentare drasticamente i decolli e gli atterraggi in tutto il paese. Lo riporta Sky Sport.

Gli elementi chiave del caos logistico

Il blocco si è propagato a catena a partire dagli scali londinesi di Heathrow e Gatwick, prima che la sospensione e i successivi forti ritardi investissero anche Stansted, London City e Southend. La paralisi del traffico aereo ha coinvolto l'intera rete degli scali britannici, registrando blocchi operativi ed enormi ritardi anche a Birmingham, Bristol, Aberdeen, Edimburgo, fino agli aeroporti dell'Isola di Man e di Jersey. A causa dei rallentamenti nell'assegnazione degli slot di decollo, il charter dei Gunners è rimasto bloccato in pista a Londra per diverse ore. La squadra viaggia direttamente verso l'albergo in serata, saltando sia il sopralluogo sul prato del Maradona sia qualsiasi impegno con i media.