Barcellona fuori dalla Coppa del Re! Crollo a Bilbao ai supplementari

© foto di www.imagephotoagency.it

Al San Mamés il Barcellona perde 4-2 contro l’Athletic Bilbao dopo i tempi supplementari e viene eliminato dalla Coppa del Re. Padroni di casa subito avanti dopo appena 36” con Guruzeta, poi il Barça ribalta i baschi in 6’ grazie alle reti di Lewandowski e Yamal alla mezz’ora. Ad inizio ripresa il gol di testa di Sancet porta la sfida ai supplementari.

Al 107’ arriva la rete decisiva di Inaki Williams in ripartenza, che deposita in rete dopo un rimpallo sul palo. Al 121’ chiude i conti Nico Williams che con un magico esterno destro che finisce all’incrocio regala ai baschi la qualificazione alle semifinali. Serata nera per la squadra di Xavi, che perde per infortunio Balde e Araujo.