Psg, Fabian Ruiz: "Dopo l'1-0 non abbiamo cambiato: facciamo sempre il nostro calcio"

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L'ex calciatore del Napoli Fabian Ruiz rilascia un'intervista a caldo dopo aver battuto l'Arsenal in finale di Champions: le emozioni e il gioco del Psg

Fabian Ruiz, centrocampista del Paris Saint-Germain ed ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la finale di Champions League vinta contro l'Arsenal. Ecco le sue dichiarazioni: "È un'emozione unica! Questa gente sta sempre dietro di noi tutto l'anno: sono stati per tanto tempo in sofferenza senza vincere niente, ora siamo riusciti a regalargli due Champions League. Tutti sapete quanto è difficile vincerne una, pensate due! Siamo molto felici.

Cosa ci ha detto Luis Enrique all'intervallo? Dopo l'1-0 sapevamo che loro sono forti tutti dietro, ma noi abbiamo continuato dall'inizio alla fine senza cambiare niente: tutto uguale dall'inizio alla fine, questo è il nostro calcio e lo faremo sempre. Siamo felici per tutta questa gente".