Barcellona, Raphinha out per infortunio ma Xavi rassicura: "Col Napoli dovremmo averlo"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembra già rientrato l'allarme Raphinha in casa Barcellona. Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro il Maiorca per 1-0, mister Xavi Hernandez ha infatti rassicurato tutti sulle condizioni fisiche dell'esterno brasiliano: "Non si tratta di infortuni o lesioni, ma solamente di un colpo. Raphinha mi ha detto che ha ricevuto solamente un colpo, quindi tutti dovrebbero essere disponibili per la partita contro il Napoli di martedì in Europa".

L'ex Leeds è stato sostituito già al 37' da Fermin per un duro colpo ricevuto da Copete dopo appena 20 minuti in occasione del penalty sbagliato da Gundogan. Nonostante l'ottimismo di Xavi, le sue condizioni fisiche andranno comunque monitorate e valutate per la gara di Champions League contro il Napoli in programma fra quattro giorni a Montjuic.