Barcellona, Xavi chiama a raccolta i tifosi: “Serve lo stadio pieno col Napoli. Su Raphinha…”

Xavi Hernández ha analizzato la vittoria per 1-0 ottenuta ieri dal suo Barcellona contro il Maiorca: "Credo che rifletta l'intera stagione, una partita sofferta per mancanza di efficacia. Per noi è stato difficile, abbiamo sbagliato quel rigore che avrebbe cambiato la partita. Abbiamo però giocato bene, abbiamo creato chiare occasioni per vincere più di 1-0. Alla fine abbiamo vinto e sono tre punti importanti. Non è stata una partita da dieci, dodici o quindici occasioni ma penso che la squadra sia migliorata da quando ho detto che sarei partito. Penso che non sia una coincidenza".

Il ruolo di Pau Cubarsí: “Cubarsí è intelligente, non ha perso un solo duello contro giocatori più forti. È spettacolare, non sembra che abbia 17 anni, così come Lamine Yamal".

I nuovi infortuni: "Per quanto riguarda gli infortuni, penso che siano solo colpi. Ho chiesto a Raphinha e mi ha risposto di aver preso solo una botta. Col Napoli ci saranno tutti quelli impegnati oggi".

Testa a martedì: "Sono sempre ottimista, nonostante la situazione in cui ci troviamo. Oggi questa vittoria ci dà morale e fiducia. Sembra che non sia importante, ma lo è. Abbiamo bisogno dei tifosi per la partita di martedì, abbiamo bisogno dello stadio pieno".