Ultim'ora Barcola va al Liverpool, è fatta: cifre da record, ben oltre i 100 milioni

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Bradley Barcola è vicino al Liverpool: operazione da oltre 140 milioni con il PSG. Per l’attaccante francese è pronto un contratto quinquennale

Bradley Barcola si avvicina al Liverpool, con i Reds e il Paris Saint-Germain al lavoro per definire gli ultimi dettagli di un’operazione. L'affare dovrebbe superare i 140 milioni di euro, bonus compresi, come riportano i principali organi di stampa dall'Inghilterra. L’attaccante francese classe 2003, legato ai parigini fino al 2028, avrebbe respinto la proposta di rinnovo dopo aver manifestato la volontà di cambiare squadra, finendo progressivamente ai margini delle scelte di Luis Enrique. Difficile da scalfire la concorrenza di campioni del calibro di Kvaratskhelia, Dembelé, Douè. Così, reduce da un Mondiale da protagonista con la Francia, Barcola è pronto a firmare un contratto quinquennale con il Liverpool per provare a prendersi la scena europea, anche in Champions League.

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