Foto Champions, il valore delle rose delle partecipanti: Napoli 16º e 6 piccole sotto i 100mln

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Oggi alle 11:10 Champions League di Davide Baratto @davidebaratto04 di Fonti preferite

Il Napoli è 16º per valore della rosa tra le 36 di Champions League: davanti Inter, Roma e Como, mentre sei club non superano i 100 milioni