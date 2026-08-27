Champions, il valore delle rose delle partecipanti: Napoli 16º e 6 piccole sotto i 100mln
Il valore della rosa non determina automaticamente il rendimento sul campo, ma restituisce un’indicazione interessante sui rapporti di forza della prossima Champions League. Secondo i dati di Transfermarkt, il Napoli occupa il 16º posto tra le squadre partecipanti alla competizione, con un organico dal valore di 459,15 milioni di euro. Tra le italiane gli azzurri sono preceduti dall’Inter, nona con 746,80 milioni, dalla Roma, dodicesima con 524,40 milioni, e dal Como, quindicesimo con 490,70 milioni. In testa alla graduatoria c’è il Paris Saint-Germain, davanti a Real Madrid e Arsenal, mentre sono sei le formazioni con una rosa dal valore inferiore ai 100 milioni: AEK Atene, Bodø/Glimt, Viking, LASK, Slovan Bratislava e Sabah.
Champions League, il valore del Napoli e delle 36 partecipanti
Paris Saint-Germain: 1,48 miliardi di euro
Real Madrid: 1,46 miliardi di euro
Arsenal: 1,45 miliardi di euro
Manchester City: 1,37 miliardi di euro
Barcellona: 1,28 miliardi di euro
Bayern Monaco: 1,06 miliardi di euro
Liverpool: 963 milioni di euro
Manchester United: 929,30 milioni di euro
Inter: 746,80 milioni di euro
Atletico Madrid: 661 milioni di euro
Borussia Dortmund: 529,45 milioni di euro
Roma: 524,40 milioni di euro
Aston Villa: 523,30 milioni di euro
RB Lipsia: 506,35 milioni di euro
Como: 490,70 milioni di euro
Napoli: 459,15 milioni di euro
Porto: 432,30 milioni di euro
Stoccarda: 423,45 milioni di euro
Sporting CP: 417,50 milioni di euro
Galatasaray: 344,75 milioni di euro
Villarreal: 331,60 milioni di euro
Fenerbahçe: 306,20 milioni di euro
PSV Eindhoven: 272,60 milioni di euro
Lille: 267,10 milioni di euro
Real Betis: 259,60 milioni di euro
Feyenoord: 229,05 milioni di euro
Club Bruges: 195,80 milioni di euro
Shakhtar Donetsk: 189,75 milioni di euro
Lens: 187,20 milioni di euro
Slavia Praga: 113,95 milioni di euro
AEK Atene: 84,70 milioni di euro
Bodø/Glimt: 76,28 milioni di euro
Viking: 48,88 milioni di euro
LASK: 43,90 milioni di euro
Slovan Bratislava: 35,14 milioni di euro
Sabah: 17 milioni di euro
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