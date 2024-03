Bayern Monaco-Lazio, perché Dier è stato preferito a Kim. Stasera Tuchel rischia grosso

Il bordocampista di Sky Sport Niccolò Omini spiega l'assenza di Kim nell'undici scelto questa sera dal manager del Bayern Monaco Thomas Tuchel,

Il bordocampista di Sky Sport Niccolò Omini spiega l'assenza di Kim nell'undici scelto questa sera dal manager del Bayern Monaco Thomas Tuchel per affrontare la Lazio nella gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "La scelta è ricaduta su Dier per l'intesa che s'è creata tra l'ex Tottenham e l'olandese, una comunicazione che non s'è ancora creata tra Kim e De Ligt. Per Tuchel Dier sa meglio impostare l'azione, il secondo gol contro il Lipsia una decina di giorni fa è arrivato proprio da un suo lancio in fase di impostazione".

Scelta rischiosa quella di escludere l'ex Napoli in una serata che potrebbe anche risultare decisiva per Thomas Tuchel, allenatore che lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Non dovesse superare questo turno di Champions, il manager tedesco potrebbe essere licenziato già stasera per far spazio a un traghettatore fino a giugno.