Eurorivali, il Bodo/Glimt vince lo scontro diretto col Viking per il titolo! 5 gol e due allenatori espulsi

Bodo/Glimt-Viking 3-2, Hauge decisivo nello scontro diretto: cinque gol, due allenatori espulsi e vetta a 59 punti.

Il Bodo/Glimt conquista una vittoria pesantissima nella corsa al titolo norvegese, battendo 3-2 il Viking Stavanger nello scontro diretto dell'Eliteserien. All'Aspmyra Stadion succede di tutto già nel primo tempo: i padroni di casa passano in vantaggio al 4' grazie all'autorete di Falchener e raddoppiano al 15' con Helmersen. Il Viking reagisce e trova il pareggio con Haugen al 32' e Botheim al 39', ma al 43' Jens Petter Hauge riporta avanti il Bodo/Glimt. Una sfida spettacolare, caratterizzata anche dall'espulsione dei due allenatori, Kjetil Knutsen e Morten Jensen, dopo un acceso confronto a bordo campo.

Bodo/Glimt, Hauge protagonista: agganciato il Viking in vetta al campionato norvegese

Nella ripresa il Viking prova a recuperare nuovamente lo svantaggio, ma il Bodo/Glimt difende il 3-2 e conquista tre punti fondamentali. Il successo permette alla formazione di Knutsen di raggiungere proprio il Viking in testa alla classifica a quota 59 punti, con le due squadre appaiate anche nella differenza reti. Il Viking conserva il primo posto grazie al maggior numero di gol segnati. Una partita che conferma il potenziale offensivo del Bodo/Glimt, squadra capace di imprimere ritmi elevati e creare numerose occasioni, ma che ha mostrato anche qualche difficoltà difensiva contro un avversario di alto livello.