Kvaratskhelia infortunato, il PSG a caccia di rinforzi: Luis Enrique ha scelto il sostituto

Il Paris Saint-Germain valuta un intervento sul mercato di gennaio per fronteggiare l’emergenza infortuni. Nel mirino del club francese c’è Estêvão.

L’emergenza infortuni spinge il Paris Saint-Germain a guardare al mercato invernale e Luis Enrique avrebbe già individuato il rinforzo ideale per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Goal, il club parigino sta lavorando per arrivare a Estêvão Willian, giovane attaccante brasiliano del Chelsea, con l’obiettivo di assicurarselo in prestito già a gennaio. Il tecnico spagnolo starebbe spingendo in prima persona per l’operazione, ritenuta utile per ampliare le alternative a disposizione in una fase particolarmente delicata della stagione. Nonostante il successo di lunedì contro il Lione, che ha permesso ai campioni di Francia di consolidare la propria posizione in vetta alla Ligue 1, le difficoltà legate alle condizioni fisiche di diversi giocatori continuano a preoccupare lo staff tecnico.

PSG, infortuni per Kvaratskhelia e Dembélé: caccia a un rinforzo offensivo

I problemi fisici di elementi importanti come Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé hanno ridotto le opzioni offensive a disposizione di Luis Enrique, proprio mentre il calendario si fa sempre più fitto. I giovani Mika Godts e Senny Mayulu hanno dato risposte positive, ma la dirigenza ritiene necessario valutare ulteriori innesti per mantenere alta la competitività della squadra. Estêvão, classe 2007 e attualmente al Chelsea, rappresenta uno dei profili individuati per offrire nuove soluzioni nell’ultimo terzo di campo. La formula del prestito resta l’ipotesi al vaglio per un’eventuale operazione a gennaio, anche se bisognerà verificare la disponibilità del club inglese a privarsi del brasiliano a metà stagione.