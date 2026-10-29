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Porto-Napoli, svelato il programma della vigilia: data e orari di conferenze e rifiniture

Porto-Napoli, svelato il programma della vigilia: data e orari di conferenze e rifinitureTuttoNapoli.net
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 14:20Champions League
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli ha comunicato il programma della vigilia della sfida di Champions League contro il Porto: martedì conferenza stampa e rifinitura all'Estádio do Dragão.

Mercoledì prossimo il Napoli sarà impegnato sul campo del Porto nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Il club azzurro ha comunicato il programma delle attività con i media previste per martedì 3 novembre, giornata di vigilia della sfida europea. La squadra di Massimiliano Allegri svolgerà sia la conferenza stampa che l'allenamento di rifinitura direttamente all'Estádio do Dragão.

Porto-Napoli, il programma completo della vigilia

La conferenza stampa del Napoli è in programma alle 16.15 ora locale (17.15 in Italia), mentre alle 17.30 (18:30 italiane) inizierà la rifinitura, con i primi 15 minuti aperti ai media. Il Porto, invece, svolgerà entrambe le attività presso il proprio centro sportivo: allenamento alle 10.30 (11.30 italiane) e conferenza stampa alle 12.45 (13.45 in Italia). Ecco il programma nel dettaglio.

NAPOLI
Conferenza stampa
Martedì 3 novembre 2026, ore 16.15 (ora locale) Estádio do Dragão

Allenamento
Martedì 3 novembre 2026, ore 17.30 (ora locale) Estádio do Dragão Primi 15 minuti aperti ai media

PORTO
Allenamento
Martedì 3 novembre 2026, ore 10.30 (ora locale) Centro sportivo del Porto Primi 15 minuti aperti ai media

Conferenza stampa
Martedì 3 novembre 2026, ore 12.45 (ora locale) Centro sportivo del Porto