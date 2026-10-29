Porto-Napoli, svelato il programma della vigilia: data e orari di conferenze e rifiniture
Mercoledì prossimo il Napoli sarà impegnato sul campo del Porto nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Il club azzurro ha comunicato il programma delle attività con i media previste per martedì 3 novembre, giornata di vigilia della sfida europea. La squadra di Massimiliano Allegri svolgerà sia la conferenza stampa che l'allenamento di rifinitura direttamente all'Estádio do Dragão.
Porto-Napoli, il programma completo della vigilia
La conferenza stampa del Napoli è in programma alle 16.15 ora locale (17.15 in Italia), mentre alle 17.30 (18:30 italiane) inizierà la rifinitura, con i primi 15 minuti aperti ai media. Il Porto, invece, svolgerà entrambe le attività presso il proprio centro sportivo: allenamento alle 10.30 (11.30 italiane) e conferenza stampa alle 12.45 (13.45 in Italia). Ecco il programma nel dettaglio.
NAPOLI
Conferenza stampa
Martedì 3 novembre 2026, ore 16.15 (ora locale) Estádio do Dragão
Allenamento
Martedì 3 novembre 2026, ore 17.30 (ora locale) Estádio do Dragão Primi 15 minuti aperti ai media
PORTO
Allenamento
Martedì 3 novembre 2026, ore 10.30 (ora locale) Centro sportivo del Porto Primi 15 minuti aperti ai media
Conferenza stampa
Martedì 3 novembre 2026, ore 12.45 (ora locale) Centro sportivo del Porto
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