Ufficiale Infortunio Kvara, operazione riuscita al ginocchio: il comunicato del Psg

Kvaratskhelia operato con successo al legamento crociato del ginocchio destro a Doha. Il PSG annuncia l'inizio della riabilitazione.

Khvicha Kvaratskhelia è stato operato con successo dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A comunicarlo ufficialmente è il Paris Saint-Germain, che ha aggiornato sulle condizioni dell'ex attaccante del Napoli attraverso una nota diffusa dal club. Il calciatore georgiano si è sottoposto all'intervento chirurgico presso l'ospedale ASPETAR di Doha, in Qatar. Una tappa importante nel percorso di recupero del giocatore, che adesso dovrà affrontare la fase di riabilitazione prima di poter tornare a disposizione della formazione parigina.

Kvaratskhelia, intervento al crociato riuscito a Doha: il comunicato del Paris Saint-Germain

Il PSG ha confermato il buon esito dell'operazione, annunciando l'inizio del percorso riabilitativo dell'ex Napoli. Questa la nota ufficiale del club francese: “Khvicha Kvaratskhelia è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso l'ospedale ASPETAR di Doha, in Qatar. Ora inizierà il suo percorso di riabilitazione”. Il comunicato non specifica i tempi necessari per il recupero né indica una possibile data per il ritorno in campo. Le condizioni del calciatore saranno dunque da valutare durante le prossime fasi della riabilitazione.