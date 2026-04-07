Champions League, le formazioni ufficiali di Real-Bayern e Sporting-Arsenal
Alle ore 21:00 iniziano i quarti di finale di Champions League con due sfide da non perdere: Sporting-Arsenal e soprattutto Real Madrid-Bayern Monaco. Non mancano i protagonisti: nei Gunners Arteta schiera Gyokeres in attacco insieme a Madueke, Odegaard e Trossard; nell'altro match Arbeloa si affida alla coppia Vinicius-Mbappé mentre Kompany schiera Olise-Gnabry-Diaz a supporto di Kane.
Di seguito le formazioni ufficiali:
SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio, Araújo; João Simões, Morita; Catamo, Trincão, P. Gonçalves; Luis Suárez. Allenatore: Rui Borges.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Madueke, Ødegaard, Trossard; Gyökeres. Allenatore: Mikel Arteta.
REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch; Guler, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Alvaro Arbeloa
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Parma
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro