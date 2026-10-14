Ultim'ora Roma, tegola Koné:! Esce in lacrime dopo 15': salta il Napoli?

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Roma-Real Madrid, infortunio muscolare per Manu Koné dopo 15 minuti: il francese esce in lacrime, entra Pisilli.

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini durante Roma-Real Madrid, sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Dopo appena 15 minuti di gioco, il tecnico giallorosso è stato costretto a effettuare il primo cambio della partita a causa dell'infortunio muscolare accusato da Manu Koné. Il centrocampista francese si è fermato improvvisamente durante un contropiede del Real Madrid, portandosi subito una mano alla coscia destra. Il giocatore si è quindi accasciato sul terreno di gioco, rendendosi conto di non poter proseguire la gara. Immediato l'intervento dello staff medico della Roma, mentre Gasperini ha dovuto rivedere i propri piani tattici inserendo Niccolò Pisilli al posto del francese.

Roma-Real Madrid, infortunio muscolare per Manu Koné: il centrocampista lascia il campo in lacrime

Particolarmente toccanti le immagini dell'uscita dal campo di Manu Koné, che dopo essersi disteso sul terreno di gioco si è portato la maglia sul volto per nascondere le lacrime. Il centrocampista ha abbandonato il terreno di gioco visibilmente scosso, lasciando spazio a Pisilli dopo appena un quarto d'ora. Per conoscere l'entità del problema muscolare alla coscia destra e gli eventuali tempi di recupero bisognerà attendere gli accertamenti medici.