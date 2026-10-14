Champions, esplode Barcola: prima tripletta col Liverpool! Goleada Reds

vedi letture

Barcola si sblocca con una tripletta in Champions League: il Liverpool batte il LASK 6-4, segnano anche Frimpong, Araújo e Koumas.

Bradley Barcola si prende finalmente il Liverpool. Dopo un avvio di stagione complicato, l'attaccante francese arrivato in estate dal PSG per una cifra vicina ai 140 milioni di euro ha trovato i suoi primi gol con la maglia dei Reds, realizzando una spettacolare tripletta contro il LASK nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Rimasto a secco nelle prime sei presenze con il club inglese, Barcola ha risposto alle critiche con una prestazione da protagonista assoluto. Il francese ha sbloccato il risultato personale al 24', sfruttando un assist arretrato di Lewis Koumas e battendo il portiere con una conclusione sul secondo palo. Al 37' è arrivato il raddoppio personale, questa volta su suggerimento di Florian Wirtz, prima del terzo gol al 66', al termine di una bella azione sviluppata da Ngumoha e Frimpong. Una serata che potrebbe rappresentare la svolta della sua esperienza ad Anfield, dopo le difficoltà incontrate nelle prime settimane.

LASK-Liverpool 4-6, Barcola protagonista: a segno anche Frimpong, Araújo e Koumas

Il Liverpool di Andoni Iraola ha conquistato una vittoria spettacolare in Austria, imponendosi 6-4 contro il LASK in una partita ricca di gol ed emozioni. Oltre alla tripletta di Barcola, i Reds hanno trovato la via della rete con Jeremie Frimpong, Ronald Araújo e Lewis Koumas, quest'ultimo a segno alla sua prima presenza da titolare in Champions League. La formazione austriaca ha provato a rispondere con Ljubicic e Flecker, autore di una doppietta, ma non è riuscita a contenere la qualità offensiva degli inglesi. Per Iraola arrivano dunque tre punti importanti nella fase campionato della massima competizione europea, ma soprattutto una conferma attesa: Barcola può diventare un elemento decisivo nell'attacco del Liverpool. Dopo un investimento economico così significativo e un inizio sotto le aspettative, il francese ha finalmente mostrato tutto il proprio potenziale, mettendo a segno tre reti in una sola serata europea.