Champions, Mbappé scatenato: doppietta alla Real Sociedad, PSG ai quarti

Finisce 1-2, una prestazione di alto livello della squadra di Luis Enrique.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Real Sociedad viene spazzata via dall'uragano Kylian Mbappé: il fuoriclasse francese, dopo la rete realizzata al Parc des Princes, si ripete alla Reale Arena di San Sebastian con una doppietta che manda il Paris Saint-Germain ai quarti di finale di Champions League.

Finisce 1-2, una prestazione di alto livello della squadra di Luis Enrique, che approccia bene la partita e la sblocca dopo 15'. Una mazzata per i baschi, sconfitti 2-0 all'andata e praticamente affondati subito, senza avere nemmeno la possibilità di spaventare gli avversari. Nella ripresa, il promesso sposo del Real Madrid trova subito il raddoppio e mette in ghiaccio la qualificazione. L'unico brivido per Donnarumma lo regala Barrenetxea: il numero 7 segna ma il VAR annulla per fuorigioco. Nel finale arriva il gol della bandiera firmato da Merino, che rende meno amara l'eliminazione. L'unica brutta notizia della serata per i transalpini è il cartellino giallo ricevuto da Hakimi: l'ex terzino di Inter e Real Madrid era diffidato e sarà squalificato.