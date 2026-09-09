Champions League, PSG show e Barcellona a valanga: i risultati

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Champions, Napoli ko con l’Arsenal. Vincono PSG, Barcellona, Liverpool, Sporting e Stoccarda.

Si chiude la serata di Champions League con i campioni in carica del Paris Saint-Germain protagonisti di una larga vittoria contro lo Slovan Bratislava. I francesi si impongono 6-1 trascinati dalla doppietta di Dembele e dalla tripletta di Ferran Torres. Successo in rimonta per il Liverpool, che supera 2-1 l’Atletico Madrid grazie a Szoboszlai e Mac Allister, mentre lo Sporting Lisbona ribalta il Galatasaray e vince 3-1.

Napoli ko con l’Arsenal, cinquina del Barcellona

Serata amara invece per il Napoli di Massimiliano Allegri, sconfitto 1-0 al Maradona dall’Arsenal: a decidere la sfida è la rete di Odegaard al 75’. Tutto facile per il Barcellona, che travolge 5-1 il Feyenoord, mentre lo Stoccarda batte 3-1 il Viking grazie anche alla tripletta di Demirovic.

Mercoledì 9 settembre 2026

Barcellona-Feyenoord 5-1

3’ e 57’ Raphinha (B), 22’ Adeyemi (B), 77’ Yamal (B), 82’ Steijn (F), 85’ Gabriel Jesus (B)

Stoccarda-Viking 3-1

20’, 26’ e 32’ Demirovic (S), 22’ Tripic (V)

Liverpool-Atletico Madrid 2-1

17’ Llorente (A), 40’ Szoboszlai (L), 49’ Mac Allister (L)

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 6-1

17’ e 22’ Dembele (P), 30’, 48’ e 56’ Ferran Torres (P), 59’ Camara (S), 89’ Fabian Ruiz (P)

Sporting Lisbona-Galatasaray 3-1

6’ aut. Gonçalo Inacio (G), 27’ Catamo (S), 57’ rig. Suarez (S), 62’ Zalazar (S)

Napoli-Arsenal 0-1

75’ Odegaard