Napoli-Arsenal, niente sold-out: biglietti ancora disponibili in Tribuna e Distinti

Napoli-Arsenal, niente sold-out: biglietti ancora disponibili in Tribuna e DistintiTuttoNapoli.net
Oggi alle 19:20Champions League
di Antonio Noto
Napoli-Arsenal, restano ancora biglietti disponibili al Maradona soprattutto nei settori Tribuna e Distinti.

Cresce l’attesa per Napoli-Arsenal, sfida di Champions League in programma questa sera, mercoledì 9 settembre alle ore 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona. A poche ore dal calcio d’inizio, sul portale ufficiale di vendita risultano ancora diversi biglietti disponibili, in particolare nei settori di Tribuna e Distinti.

Niente sold-out al Maradona

La disponibilità resta dunque ancora significativa in alcune aree dell’impianto di Fuorigrotta, mentre altri settori risultano più vicini all’esaurimento. Il dato conferma comunque la grande attesa per una delle sfide più importanti della stagione europea del Napoli. Il Maradona si prepara così ad accogliere un pubblico numeroso per il confronto contro l’Arsenal, con gli azzurri chiamati a una prova di grande livello davanti ai propri tifosi.