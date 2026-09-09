Ufficiale Napoli-Arsenal, assenza a sorpresa in panchina: solo due cambi in attacco per Allegri

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Lang assente dalla panchina contro l’Arsenal: Neres e Lucca uniche alternative offensive per Allegri.

Noa Lang non figura tra i calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di Champions League tra Napoli e Arsenal. Una situazione che riduce ulteriormente le alternative offensive degli azzurri: in panchina, infatti, gli unici cambi per l’attacco sono David Neres e Lorenzo Lucca. Allegri dovrà dunque gestire con attenzione le proprie soluzioni nel corso della gara, considerando le poche possibilità di intervenire sul reparto avanzato.

Napoli-Arsenal, la panchina a disposizione di Allegri

Sono nove i calciatori a disposizione del tecnico azzurro, compresi i due portieri. Oltre a Neres e Lucca, Allegri potrà contare su Favasuli, Badiashile, Vergara, Beukema e Spinazzola come giocatori di movimento. A disposizione del tecnico livornese anche i due portieri: Milinkovic-Savic e Contini.