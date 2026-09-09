Sciopero curve e protesta Ultras: striscioni e cori contro ADL

vedi letture

Ultras Napoli contro De Laurentiis: striscioni sugli spalti e cori di contestazione al presidente.

Gli ultras del Napoli hanno iniziato a farsi sentire sugli spalti nel corso della sfida di Champions League contro l'Arsenal, esponendo gli striscioni identificativi dei diversi gruppi e facendo partire alcuni cori contro la presidenza di Aurelio De Laurentiis. Una contestazione che si inserisce nel clima di tensione creatosi negli ultimi tempi tra la tifoseria organizzata e il club, con la questione relativa agli striscioni al centro delle frizioni tra le parti.

Gli ultras contestano De Laurentiis: i cori sugli spalti

La protesta si è fatta particolarmente evidente attraverso i cori intonati dagli ultras all'indirizzo del presidente azzurro. Dalle tribune si sono levati i cori: “De Laurentiis… Napoli siamo noi” e “De Laurentiis figlio di p****na”. Un nuovo episodio che testimonia come resti alta la tensione tra una parte della tifoseria organizzata e la presidenza del Napoli.