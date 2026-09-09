Tuttonapoli Numeri choc in difesa: 4.05 Xg concessi all’Arsenal, è il dato peggiore dal 2020/21

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Napoli-Arsenal segna un record negativo: 4.05 xG concessi, mai così tanti dal 2020/21.

La sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal lascia al Napoli anche alcuni dati particolarmente significativi sulla prestazione difensiva. A partire dalla stagione 2020/21, quella contro i Gunners è infatti la seconda partita in cui gli azzurri hanno concesso più tocchi agli avversari nella propria area di rigore: 52, dietro soltanto ai 56 di Inter-Napoli 3-2. Non è un caso che proprio le ultime due gare disputate dalla squadra di Massimiliano Allegri occupino le prime due posizioni di questa particolare statistica.

Napoli-Arsenal da record negativo: mai così tanti xG concessi dal 2020/21

Ancora più significativo il dato relativo agli Expected Goals concessi. Napoli-Arsenal 0-1, con 4.05 xG, rappresenta la partita con il valore più alto concesso dagli azzurri dal 2020/21 a oggi. Al secondo posto c’è ancora Inter-Napoli 3-2, con 3.86 xG. Due gare consecutive che evidenziano quanto il Napoli abbia concesso agli avversari in termini di quantità e qualità delle occasioni da gol.