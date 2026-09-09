Champions League, la classifica: Napoli 30° dopo il ko con l’Arsenal. PSG in vetta

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Champions League, Napoli 30° dopo il ko. PSG primo, Demirovic e Torres capocannonieri.

Dopo le prime partite della Champions League 2026/27, il Paris Saint-Germain si prende la vetta della classifica grazie al 6-1 rifilato allo Slovan Bratislava e alla migliore differenza reti. Alle spalle dei francesi c’è il Barcellona, mentre Stoccarda e Sporting occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione. L’Arsenal, dopo il successo per 1-0 al Maradona, sale all’11° posto.

Napoli al 30° posto, Ferran Torres e Demirovic guidano i marcatori

Il Napoli, sconfitto 1-0 dall’Arsenal, parte invece dalla 30ª posizione con zero punti e una differenza reti di -1. Gli azzurri sono alle spalle anche di Inter e Atletico Madrid, mentre in fondo alla graduatoria ci sono Feyenoord e Slovan Bratislava. Nella classifica marcatori comandano Demirovic e Ferran Torres con tre reti, seguiti dal gruppo dei giocatori a quota due.

CLASSIFICA

PSG 3 punti (differenza reti +5)

Barcellona 3 (+4)

Stoccarda 3 (+2)

Sporting 3 (+2)

Manchester City 3 (+2)

Aston Villa 3 (+1)

Betis 3 (+1)

Borussia Dortmund 3 (+1)

Liverpool 3 (+1)

Real Madrid 3 (+1)

Arsenal 3 (+1)

AEK 3 (+1)

Slavia Praga 0 (0)

Lens 0 (0)

Bayern Monaco 0 (0)

Roma 0 (0)

PSV Eindhoven 0 (0)

Bodo/Glimt 0 (0)

Shakhtar 0 (0)

Como 0 (0)

Lipsia 0 (0)

Sabah 0 (0)

Fenerbahce 0 (0)

Manchester United 0 (0)

Villarreal 0 (-1)

Club Brugge 0 (-1)

Lille 0 (-1)

Inter 0 (-1)

Atletico Madrid 0 (-1)

Napoli 0 (-1)

LASK 0 (-1)

Viking 0 (-2)

Galatasaray 0 (-2)

Porto 0 (-2)

Feyenoord 0 (-4)

Slovan Bratislava 0 (-5)

MARCATORI

3 reti: Demirovic (Stoccarda), Ferran Torres (PSG)

2 reti: Bartra (Betis), Guirassy (Borussia Dortmund), Haaland (Manchester City), Dembele (PSG), Raphinha (Barcellona)