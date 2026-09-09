Champions League, la classifica: Napoli 30° dopo il ko con l’Arsenal. PSG in vetta
Dopo le prime partite della Champions League 2026/27, il Paris Saint-Germain si prende la vetta della classifica grazie al 6-1 rifilato allo Slovan Bratislava e alla migliore differenza reti. Alle spalle dei francesi c’è il Barcellona, mentre Stoccarda e Sporting occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione. L’Arsenal, dopo il successo per 1-0 al Maradona, sale all’11° posto.
Napoli al 30° posto, Ferran Torres e Demirovic guidano i marcatori
Il Napoli, sconfitto 1-0 dall’Arsenal, parte invece dalla 30ª posizione con zero punti e una differenza reti di -1. Gli azzurri sono alle spalle anche di Inter e Atletico Madrid, mentre in fondo alla graduatoria ci sono Feyenoord e Slovan Bratislava. Nella classifica marcatori comandano Demirovic e Ferran Torres con tre reti, seguiti dal gruppo dei giocatori a quota due.
CLASSIFICA
PSG 3 punti (differenza reti +5)
Barcellona 3 (+4)
Stoccarda 3 (+2)
Sporting 3 (+2)
Manchester City 3 (+2)
Aston Villa 3 (+1)
Betis 3 (+1)
Borussia Dortmund 3 (+1)
Liverpool 3 (+1)
Real Madrid 3 (+1)
Arsenal 3 (+1)
AEK 3 (+1)
Slavia Praga 0 (0)
Lens 0 (0)
Bayern Monaco 0 (0)
Roma 0 (0)
PSV Eindhoven 0 (0)
Bodo/Glimt 0 (0)
Shakhtar 0 (0)
Como 0 (0)
Lipsia 0 (0)
Sabah 0 (0)
Fenerbahce 0 (0)
Manchester United 0 (0)
Villarreal 0 (-1)
Club Brugge 0 (-1)
Lille 0 (-1)
Inter 0 (-1)
Atletico Madrid 0 (-1)
Napoli 0 (-1)
LASK 0 (-1)
Viking 0 (-2)
Galatasaray 0 (-2)
Porto 0 (-2)
Feyenoord 0 (-4)
Slovan Bratislava 0 (-5)
MARCATORI
3 reti: Demirovic (Stoccarda), Ferran Torres (PSG)
2 reti: Bartra (Betis), Guirassy (Borussia Dortmund), Haaland (Manchester City), Dembele (PSG), Raphinha (Barcellona)
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