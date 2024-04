Da Torino: “Manna ha voluto fortemente Napoli, rifiutato l’Al Nassr”

Arrivano conferme anche da Torino per quanto riguarda l'imminente approdo di Giovanni Manna al Napoli, nel ruolo di nuovo direttore sportivo.

Arrivano conferme anche da Torino per quanto riguarda l'imminente approdo di Giovanni Manna al Napoli, nel ruolo di nuovo direttore sportivo. Il corrispondente di Goal.com da Torino, Romeo Agresti, svela su X un retroscena riguardante il dirigente della Juventus: "I dialoghi tra il Napoli e Manna per il ruolo di diesse sono in stato avanzatissimo. Priorità totale al club azzurro nonostante un’offerta importante proveniente dall’Al-Nassr".