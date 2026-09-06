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Il derby di Londra lo vince l'Arsenal: Chelsea ko, Arteta a punteggio pieno
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Non si fermano i prossimi avversari del Napoli in Champions League: l'Arsenal ribalta il Chelsea e vola a 9 punti in classifica in Premier League.
Non si ferma l'Arsenal di Mikel Arteta: terza vittoria di fila in Premier League e bottino pieno dopo 3 giornate. Il derby del Nord di Londra viene deciso dalle reti di Havertz ed Odegaard. Inutile per il Chelsea l'iniziale vantaggio di Rogers che aveva aperto le marcature.
Quella di oggi è la prima rete subita in campionato dalla corazzata dei Gunners che volano al primo posto in classifica e mantengono il passo del Manchester City di Maresca. Gli uomini di Arteta sono attesi a Napoli martedì per il Match Day -1. Mercoledì la sfida alle ore 21:00 contro il Napoli.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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